Кулеба закликав переглянути політику щодо “Північного потоку-2” через отруєння Навального

“Є висновки німецької лабораторії про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального хімічною речовиною з групи "Новачок“. Будемо відверті, немає підстав не довіряти висновкам німецької лабораторії. Одразу виступили із заявою, у якій визнали результати цих аналізів і засудили застосування Російською Федерацією хімічної речовини "Новачок“ проти опозиційного лідера, це не поодинока подія, черговий крок, який (застосовується - ред.) Російською Федерацією у боротьбі з інакомисленням, у боротьбі з опозицією, для них не існує кордонів, треба когось отруїти, це робиться по всьому світі, ці історії добре відомі”, — зазначив Кулеба.

За його словами, це є порушенням міжнародного права. “Я хочу лише наголосити, що відповідно до Конвенції про хімічну зброю, підписантом якої є Російська Федерація, отруєння людини за допомогою нервово-паралітичної речовини є використанням хімічної зброї, грубим порушенням міжнародного права. Про це також заявив Генеральний директор Організації заборони хімічної зброї, і це стартова позиція", - зазначив голова МЗС.

"Ми виходимо з того, що цей злочин не повинен залишитися безкарним, оскільки події, починаючи із 2014 року, а можна копнути навіть глибше, коли Росія напала на Грузію, ці події, логіка показує нам, що безкарність впливає на нові агресивні дії і нові злочини. Тому, Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці Російської Федерації, мають задіяти дієві механізми впливу на ці країни, включаючи застосування санкцій та перегляд політики будівництва газопроводу “Північний потік-2”, — додав Кулеба.

Як повідомляв УНН, раніше офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди речовини з групи “Новачок”.

Ще до цієї заяви канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що не вважає, що потрібно пов'язувати "Північний потік-2", проект газопроводу, яким газ має постачатися з РФ до Німеччини, і отруєння Навального.