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Кулеба: если активные боевые действия на Донбассе возобновятся, Украина получит военно-техническую помощь от партнеров

Киев  •  УНН

 • 17972 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В случае, если активные боевые действия на Донбассе возобновятся, Украина получит предметную военно-техническую помощь от международных партнеров. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр закорднонних дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

Цитата

“В случае, если, не дай Бог, активные масштабные боевые действия (на Донбассе. — ред.) возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отразить агрессора”, — заявил министр.

Ранее

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом. Ключевой темой разговора стало укрепление стратегического партнерства США и Украины на фоне усиления военных угроз и агрессивных действий со стороны России.

Дополнение

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина не планирует делать никаких ответов на провокации России на Донбассе, поэтому войны не будет.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что сообщения распространенные государством-агрессором РФ о якобы “подготовку Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что начало “боевых действий на Донбассе со стороны Киева” станет якобы “началом конца Украины”.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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