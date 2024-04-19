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Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине
Кулеба и министр иностранных дел Франции обсудили шаги по ускорению предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет, а также меры по противодействию российской дезинформации и усилению кибербезопасности.
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Два человека получили ранения, возникли пожары, в том числе в жилом доме, в результате российских ударов в Харьковской области.
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
В ночь на 19 апреля 2024 года российские войска осуществили комбинированную атаку с применением 36 ракет и беспилотников, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 29 из них, в том числе впервые российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22.
Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки
На газопроводе в Харьковской области произошла технологическая авария с пожаром, но она не повлияет на газоснабжение потребителей, никто не пострадал.
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских
В Донецкой области в результате российских обстрелов в Красногоровке, Селидово и Очеретино погибли четверо местных жителей.
Зеленский показал последствия удара рф по Днепру: "Должны нанести поражение российскому террору"
Террористическая атака России на Днепр разрушила несколько этажей жилого дома и повредила железнодорожный вокзал, повлекшая жертвы; Зеленский подчеркнул необходимость победы над российским террором и призвал партнеров предоставить системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать все вражеские ракеты.
Из-за атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, в области 6 жертв, среди них двое детей - МВД
Российские удары в Днепропетровской области привели к жертвам и разрушениям: 2 погибших и 16 раненых в Днепре, 6 погибших, в том числе дети 6 и 8 лет, в Синельниковском районе, где было повреждено более десятка домов.
В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы
С 22 апреля в Киеве возобновляется платная парковка через приложение Kyiv Digital, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 утра до 10 вечера.
Враг целенаправленно попал в инфраструктурные объекты Укрзализныци в Днепре и области: есть раненые среди железнодорожников
Российские войска массово атаковали объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци в Днепре и области, ранив железнодорожников и приостановив работу вокзала станции Днепр.
В оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва: что известно
Утром в оккупированном Мариуполе произошло три взрыва, один из которых был направлен против руководства российского батальона возле металлургического комбината имени Ильича, сообщает группа "Сопротивление Мариуполя".