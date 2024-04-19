Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главой МИД Франции Стефаном Сежурне обсудили шаги для ускорения предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет, а также меры по противодействию дезинформации рф и усиление кибербезопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

Как сообщается, в ходе двусторонней встречи министры определили совместные шаги для ускорения решений о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО и ракет.

Кулеба выразил благодарность Франции за последовательную поддержку Украины.

Главы дипломатических ведомств также обсудили дополнительные меры по противодействию российской дезинформации и усилению кибербезопасности.

Дополнение

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал ускорить решение о поддержке Украины. По его словам, в ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения, чтобы отправить в Украину больше ПВО.