Кулеба рассказал, как помощь США приближает Украину к НАТО

Так, интервьюер поинтересовался, может ли Украина рассчитывать на поддержку собственных стремлений относительно членства в НАТО со стороны администрации США. Министр на это заметил, что Украинe и НАТО объединяет стремление обеспечить мир в Европе, и наше государство продолжит попытки стать одним из союзников НАТО.

Цитата

"Мы работаем над углублением оборонного партнерства с США. Консультации по вопросам безопасности с американской стороной продолжаются на всех уровнях - между президентами, Государственным департаментом США и Министерством иностранных дел Украины, а также между Пентагоном и Министерством обороны Украины. Помощь, которую предлагает США в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО играет важную роль в укреплении безопасности нашей страны и приближает Украину к членству в НАТО", - заявил Кулеба, отметив, что это приведет к повышению уровня безопасности на всем континенте.

Детали

Дипломат подчеркнул также, что решение о вступлении Украины в Альянс будет принимать Украина и союзники по НАТО - ни одна другая страна не имеет права голоса в этом процессе.

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"Полноценное членство Украины в НАТО - это лишь вопрос времени", - отметил он.

Добавим

Президент России Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что вступление Украины в НАТО - это проблема, а визит главы Пентагона в Киев - это фактическое открытие дверей для Украины в Альянс.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетил Киев. Во время своего визита он в частности отметил, что двери НАТО открыты для Украины.