Кулеба розповів, як допомога США наближає Україну до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Допомога, запропонована США для реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО, наближає державу до членства в Альянсі. Про це сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Польському інституту міжнародних справ (PISM), пише УНН.
Так, інтерв’юер поцікавився, чи може Україна розраховувати на підтримку власних прагнень щодо членства в НАТО з боку адміністрації США. Міністр на це зауважив, що Україну та членів Альянсу об’єднує прагнення забезпечити мир у Європі, і наша держава продовжить намагання стати одним з союзників НАТО.
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“Ми працюємо над поглибленням оборонного партнерства зі США. Консультації з питань безпеки з американською стороною тривають на всіх рівнях — між президентами, Державним департаментом США і Міністерством закордонних справ України, а також між Пентагоном і Міністерством оборони України. Допомога, яку пропонує США у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО відіграє важливу роль у зміцненні безпеки нашої країни та наближує Україну до членства в НАТО”, — заявив Кулеба, зазначивши, що це призведе до підвищення рівня безпеки на всьому континенті.
Деталі
Дипломат підкреслив також, що рішення про вступ України до Альянсу прийматимуть Україна та союзники по НАТО — жодна інша країна не має права голосу в цьому процесі.
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“Повноцінне членство України в НАТО — це лише питання часу”, — наголосив він.
Додамо
Президент Росії Владімір Путін раніше цього тижня заявив, що вступ України в НАТО — це проблема, а візит глави Пентагону до Києва — це фактичне відкриття дверей для України в Альянс.
Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін цього тижня відвідав Київ. Під час свого візиту він зокрема наголосив, що двері НАТО відчинені для України.