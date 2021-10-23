Кулеба розповів, як допомога США наближає Україну до НАТО

Так, інтерв’юер поцікавився, чи може Україна розраховувати на підтримку власних прагнень щодо членства в НАТО з боку адміністрації США. Міністр на це зауважив, що Україну та членів Альянсу об’єднує прагнення забезпечити мир у Європі, і наша держава продовжить намагання стати одним з союзників НАТО.

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“Ми працюємо над поглибленням оборонного партнерства зі США. Консультації з питань безпеки з американською стороною тривають на всіх рівнях — між президентами, Державним департаментом США і Міністерством закордонних справ України, а також між Пентагоном і Міністерством оборони України. Допомога, яку пропонує США у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО відіграє важливу роль у зміцненні безпеки нашої країни та наближує Україну до членства в НАТО”, — заявив Кулеба, зазначивши, що це призведе до підвищення рівня безпеки на всьому континенті.

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Дипломат підкреслив також, що рішення про вступ України до Альянсу прийматимуть Україна та союзники по НАТО — жодна інша країна не має права голосу в цьому процесі.

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“Повноцінне членство України в НАТО — це лише питання часу”, — наголосив він.

Додамо

Президент Росії Владімір Путін раніше цього тижня заявив, що вступ України в НАТО — це проблема, а візит глави Пентагону до Києва — це фактичне відкриття дверей для України в Альянс.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін цього тижня відвідав Київ. Під час свого візиту він зокрема наголосив, що двері НАТО відчинені для України.