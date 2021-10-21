Кулеба: когда речь идет о "нормандской" встрече, Россия начинает "морозиться" еще до того, как в РФ приходят морозы

Цитата:

"Когда речь идет об организации "нормандского" саммита или встрече министров иностранных дел "нормандского" формата, то, действительно, Россия начинает морозиться еще до того, как в саму Россию приходят морозы. И причина здесь одна - на все громкие заявления и реляции, и обвинения, которые звучат из Москвы в адрес Украины в нарушении Минских договоренностей, сама Москва четко осознает, что она делает, как она разрушает "Минск", как она нарушает решения ОБСЕ, под которыми подписалась", - сказал министр.

Детали

По его словам, Россия не сомневается в том, как пройдет встреча министров стран "нормандского" формата, поэтому с ее стороны постоянно "ведется игра", чтобы оттянуть, сорвать процесс.

Кулеба напомнил, что его российскому визави Сергею Лаврову несколько раз делалась предложение встретиться, но ни разу он не нашел времени и возможности.

"Я думаю, им нечего бояться. Надо отложить свои страхи и приехать на честную и откровенную беседу и получить то, что они заслужили", - добавил украинский министр.

Контекст

Ранее по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, состоявшегося 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе, обсудить наличие "предпосылок к возможной организации при целесообразности и нормандского саммита".

Добавим, что также состоялся разговор лидеров Франции и Германии с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита наивысшего уровня.

Теперь же росСМИ пишут, что "нормандская" встреча на уровне глав МИД пройдет вместо саммита лидеров, а не перед ним.