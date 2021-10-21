Кулеба: коли йдеться про "нормандську" зустріч, Росія починає "морозитися" ще до того, як у РФ приходять морози

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“Коли йдеться про організацію "нормандського“ саміту або зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського“ формату, то, дійсно, Росія починає морозитися ще до того, як у саму Росію приходять морози. І причина тут одна — попри всі гучні заяви і реляції, і обвинувачення, які лунають з Москви на адресу України в порушенні Мінських домовленостей, сама Москва чітко усвідомлює, що вона робить, як вона руйнує "Мінськ“, як вона порушує рішення ОБСЄ, під якими підписалася”, — сказав міністр.

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З його слів, Росія не має сумнівів у тому, як пройде зустріч міністрів країн “нормандського” формату, тому з її боку постійно “ведеться гра”, щоб відтягнути, зірвати процес.

Кулеба нагадав, що його російському візаві Сергію Лаврову декілька разів робилася пропозиція зустрітися, але жодного разу він не знайшов часу та можливості.

“Я думаю, їм нема чого боятись. Треба відкласти свої страхи і приїхати на чесну і відверту розмову і отримати те, що вони заслужили”, — додав український міністр.

Контекст

Раніше за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, що відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ, щоб, у тому числі, обговорити наявність “передумов до можливої організації в разі доцільності і нормандського саміту”.

Додамо, що також відбулася розмова лідерів Франції та Німеччини з Президентом України Володимиром Зеленським.

Опісля у Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту вищого рівня.

Тепер же росЗМІ пишуть, що "нормандська" зустріч на рівні голів МЗС пройде замість саміту лідерів, а не перед ним.