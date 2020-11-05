КСУ: в НАПК знали, что жена владельца серверов, где хранятся декларации, работает у нас
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Конституционном Суде Украины заявили, что в НАПК знали, что жена владельца ООО "Алтаюр", на чьих серверах хранятся электронные декларации, более 10 лет работает в КСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"Так, на момент заключения в 2017 году договора аренды серверов с ООО "Алтаюр" Национальному агентству по предупреждению коррупции было известно, что жена владельца общества Андрея Мартыненко Анна Мартыненко более 10 лет является сотрудницей Конституционного Суда Украины и занимает должность главного консультанта отдела юридического сопровождения рассмотрения конституционных жалоб управления обработки конституционных жалоб Правового департамента Секретариата КСУ. С апреля 2020 года она находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Несмотря на это, в 2017 году в НАПК никаких вопросов или беспокойства по поводу места работы указанного лица не возникало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель НАПК Александр Новиков во время интервью одному из СМИ рассказал, что жена владельца "Алтаюра", который владеет серверами для реестра э-деклараций, работает в Конституционном Суде Украины.
"После решения Конституционного Суда мы узнали, что жена владельца ООО Алтаюр работает в Конституционном Суде. Каким-то консультантом. Буквально вчера это выяснили", - сказал Александр Новиков.
Указано, что, учитывая изложенное, в КСУ вынуждены дополнить указанные данные с целью предоставления общественности полной и объективной информации.
"Учитывая тотальное искажение фактов и умышленное формирование ложных представлений о ситуации, в очередной раз обращаемся к отдельным представителям власти с просьбой прекратить манипулировать общественным мнением с целью дискредитации Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае 2020 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило факт злоупотребления на более 9 млн грн компанией "Алтаюр" при обеспечении длительной аренды оборудования для Единого реестра деклараций.
Также напомним, судьи КСУ обратились к Зеленскому и Шмыгалю с заявлением о давлении.