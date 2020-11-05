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КСУ: у НАЗК знали, що дружина власника серверів, де зберігаються декларації, працює у нас

Київ • УНН

 • 46097 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Конституційному Суді України заявили, що НАЗК знали, що дружина власника ТОВ “Алтаюр”, на чиїх серверах зберігаються електронні декларації, понад 10 років працює в КСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КСУ.

“Так, на момент укладення в 2017 році договору оренди серверів з ТОВ “Алтаюр” Національному агентству з питань запобігання корупції було відомо, що дружина власника товариства Андрія Мартиненка Ганна Мартиненко понад 10 років є працівницею Конституційного Суду України та обіймає посаду головного консультанта відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату КСУ. З квітня 2020 року вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Попри це, у 2017 році у НАЗК жодних питань чи занепокоєння з приводу місця праці зазначеної особи не виникало”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова НАЗК Олександр Новіков під час інтерв'ю одному із ЗМІ розповів, що дружина власника “Алтаюру”, який володіє серверами для реєстру е-декларацій, працює в Конституційному Суді України.

“Після рішення Конституційного Суду ми дізналися, що дружина власника ТОВ Алтаюр працює в Конституційному Суді. Якимось консультантом. Буквально вчора це з'ясували”, - сказав Олександр Новіков.

Вказано, що з огляду на викладене, у КСУ змушені доповнити вказані дані з метою надання громадськості повної та об’єктивної інформації.

“Зважаючи на тотальне спотворення фактів та зумисне формування хибних уявлень про ситуацію, укотре звертаємося до окремих представників влади з проханням припинити маніпулювати суспільною думкою з метою дискредитації Конституційного Суду України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факт зловживання на понад 9 млн грн компанією “Алтаюр” під час забезпечення тривалої оренди обладнання для Єдиного реєстру декларацій.

Також нагадаємо, судді КСУ звернулись до Зеленського і Шмигаля із заявою про тиск.

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