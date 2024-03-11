Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек
Киев • УНН
Криптовалютная фирма Copper Technologies, которая якобы принадлежит российскому торговцу оружием Джонатану Зименкову, перевела более 4,2 миллиона долларов США в виде цифровых активов на криптокошелек Зименкова в мае 2021 года, за 19 месяцев до того, как против него были введены санкции США за помощь российским войскам.
Криптовалютная фирма, которая вероятно принадлежит владельцу российской сети торговли оружием, перевела цифровые активы на сумму более 4,2 миллиона долларов на крипто-кошелек, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Анализ криптозаписей, проведенный Guardian и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показывает связь между одной из ведущих криптовалютных компаний и российско-израильским гражданином Джонатаном Зименковым.
Он попал под санкции США в феврале 2023 года по обвинению в помощи российским войскам во время полномасштабного вторжения в Украину, в рамках так называемой "сети Зименкова". Его отец, Игорь Зименков, возглавляет эту сеть, торгующую оружием и уклоняющуюся от санкций.
Записи свидетельствуют, что компания Copper Technologies перевела миллионы долларов в криптовалюте в мае 2021 года на кошелек, который принадлежал Джонатану Зименкову. Санкции против него были введены через 19 месяцев. В это время компания Copper Technologies, имевшая связи с бывшим министром финансов Филиппом Хаммондом, переехала из Лондона в Швейцарию.
Хотя на момент транзакции Зименков не был объектом санкций, Управление по контролю за иностранными активами США считает, что сеть действовала активно в течение нескольких лет до введения ограничений на 22 физических и юридических лица в нескольких странах.
Сеть Зименкова участвовала в различных сделках, включая транзакции с российской кибербезопасностью, продажу вертолетов за границу и попытки поставок оружия в неопределенную африканскую страну.
Журналы блокчейна показывают, что в мае 2021 года Copper Technologies передала Джонатану Зименкову более 1700 единиц эфира, что на тот момент было стоимостью более 4,2 миллиона долларов. Эта транзакция состояла из двух переводов в один день. Цель этих транзакций и источник цифровых активов остаются неизвестными. Зименков отказался комментировать эту ситуацию.
Министерство финансов США объявило о санкциях против Зименковых, утверждая, что они участвовали в проектах, которые имеют отношение к обороноспособности россии, в частности, в поставках высокотехнологичных устройств российским оборонным компаниям, которые оказались под санкциями.
Игорь и Джонатан Зименковы известны своими связями с российскими оборонными фирмами, их сотрудничество с такими компаниями, как "Рособоронэкспорт" и "Ростех", которые также стали объектом санкций. Министерство финансов заявило, что оба мужчины сотрудничали с этими компаниями, чтобы способствовать продаже российской оборонной продукции правительствам других стран.
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