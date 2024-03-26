Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

Будут судить депутата-коллаборациониста, который во времена оккупации полуострова Крым был там избран депутатом так называемого "Государственного Совета Республики Крым". Об этом сообщили в Прокуратуре АР Крым и города Севастополя, пишет УНН.

Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении оккупационного депутата "Государственного Совета Республики Крым". Его действия квалифицированы как коллаборационная деятельность и оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников (ч. 6 ст 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным правоохранителей, после оккупации полуострова россиянами в 2014 году обвиняемый стал депутатом оккупационного "Государственного Совета Республики Крым", а с 2021 года занимал должность так называемого "заместителя председателя Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям".

В течение 2022 года "депутат"-коллаборационист неоднократно выступал в программах пропагандистских телеканалов "Миллет" и "Крым 24", где публично поддерживал войну против Украины. Осуществляя информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором, он положительно характеризовал политику правительства рф в отношении Крыма, действия представителей оккупационной администрации, создавая в обществе ложное восприятие их "легитимности".

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Также, по данным прокуроров, обвиняемый уверял аудиторию в единстве этнических сообществ Крыма и России, и необходимости установления "исторической справедливости", подчеркивая "принадлежность рф" оккупированных юго-восточных территорий Украины.

В прямых эфирах гауляйтер отрицал российскую агрессию, представляя ее как "вынужденные меры", и оправдывал действия врага под видом "заботы о мирных жителях" и "спасения украинского народа".

Ему светит до 12 лет тюрьмы.

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