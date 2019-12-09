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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 18249 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108093 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141134 просмотра

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Крым должен быть частью переговоров в "нормандском формате" - глава СКУ

Крым должен быть частью переговоров в "нормандском формате" - глава СКУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вопрос Крыма обязательно должен подниматься на "нормандской встрече". Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, передает УНН.

"Очевидно, Крым обязательно должен быть частью этих переговоров. Ведь самым важным является вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Мы, украинская диаспора, также призываем лидеров Германии, Франции, союзников Украины усилить международные санкции против России, пока Москва не покинет суверенную украинскую территорию Крыма и части Донецкой и Луганской областей", - отметил Романов, отвечая на вопрос стоит поднимать тему Крыма на "нормандской встрече" в Париже.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже.

Украинские Национальные Новости

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