Крим має бути частиною переговорів у "нормандському форматі" – голова СКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Питання Криму обов’язково має підійматися на "нормандській зустрічі". Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив перший віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів, передає УНН.
"Очевидно, Крим обов’язково має бути частиною цих переговорів. Адже найважливішим є питання відновлення територіальної цілісності України. Ми, українська діаспора, також закликаємо лідерів Німеччини, Франції, союзників України посилити міжнародні санкції проти Росії, допоки Москва не деокупує суверенну українську територію Криму та частини Донецької та Луганської областей", - зазначив Романів, відповідаючи на питання чи варто підіймати тему Криму на "нормандській зустрічі" у Парижі.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках "нормандського формату" у Парижі.