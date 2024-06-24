Крым-это безусловно оккупированная Россией территория, где продолжаются боевые действия, поэтому на полуострове не должно быть никаких "пляжей" и "туристических зон". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

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По словам Подоляк, в Крыму не может быть никаких "пляжей" или "туристических зон" и других привилегий "мирной жизни".

В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым-это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, продолжается полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью - объясняет советник руководителя ОП.

Он отметил, что Россия превратила Крым в большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей.

После взрывов, похожих на работу ПВО, в оккупированном Крыму уже известно о трех погибших, пылает жилой дом

россияне цинично пытаются маскировать (военные цели-ред.) и закрывать собственными гражданскими. Которые, со своей стороны, являются... гражданскими оккупантами - заключает Михаил Подоляк.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что в временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов, чтобы сдержать украинские удары.