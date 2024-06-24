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"Крим – це окупована територія, де йдуть бойові дії": в ОП прокоментували вибухи в Севастополі

Київ • УНН

 • 46566 перегляди

За словами радника президента України Михайла Подоляка, Крим є окупованою територією, де тривають військові дії і повномасштабна війна, без будь-яких "пляжів" або "туристичних зон", оскільки рф перетворила півострів на великий військовий табір і склад з сотнями військових об'єктів.

"Крим – це окупована територія, де йдуть бойові дії": в ОП прокоментували вибухи в Севастополі

Крим – це безумовно окупована росією територія, де тривають бойові дії, тож на півострові не  повинно бути жодних "пляжів" та "туристичних зон". Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі 

За словами Подоляк, у Криму не може бути жодних "пляжів" або "туристичних зон" та інших привілеїв "мирного життя".

У Криму немає й не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя". Крим – це безумовно окупована росією чужа територія, де йдуть бойові дії, триває повномасштабна війна. Та сама війна, яку розв'язала Росія виключно з геноцидною й загарбницькою метою 

- пояснює радник керівника ОП.

Він зауважив, що росія перетворила Крим на великий військовий табір і склад, із сотнями прямих військових цілей. 

Після вибухів, схожих на роботу ППО, в окупованому Криму вже відомо про трьох загиблих, палає житловий будинок23.06.24, 14:46 • 29020 переглядiв

росіяни цинічно намагаються маскувати (військові цілі - ред.) й закривати власними цивільними. Які, зі свого боку, є… цивільними окупантами

- підсумовує Михайло Подоляк.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що у тимчасово окупованому Криму росіяни, ймовірно, цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів, щоб стримати українські удари.

Володимир Омельченко

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