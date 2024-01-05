Крещение во время войны: киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купания в водоемах

В условиях войны в Украине жителей Киева просят отказаться от купания в водоемах на Крещение и участия в массовых мероприятиях. Об этом говорится в заявлении Киевском городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

Городские власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, которые действуют в условиях военного положения - отметили в КГГА.

В то же время в ведомстве добавили, что для избежания опасных ситуаций будет организована работа спасателей на традиционных для Крещения локациях.

Так, на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАРС "Киевская служба спасения", в Гидропарке - представители КО "Муниципальная охрана".

Дополнение

В Украине на Крещение по новоюлианскому календарю, 6 января, на большинстве территории днем ожидается плюсовая температура, морозная погода ожидается на севере,

Погода на выходные: снег, гололед и морозы до 25° мороза