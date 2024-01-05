Крещение во время войны: киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купания в водоемах
Киев • УНН
Киевская власть призывает жителей воздержаться от купания на Крещение и массовых мероприятий из-за военного положения.
В условиях войны в Украине жителей Киева просят отказаться от купания в водоемах на Крещение и участия в массовых мероприятиях. Об этом говорится в заявлении Киевском городской государственной администрации, передает УНН.
Детали
Городские власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, которые действуют в условиях военного положения
В то же время в ведомстве добавили, что для избежания опасных ситуаций будет организована работа спасателей на традиционных для Крещения локациях.
Так, на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАРС "Киевская служба спасения", в Гидропарке - представители КО "Муниципальная охрана".
Дополнение
В Украине на Крещение по новоюлианскому календарю, 6 января, на большинстве территории днем ожидается плюсовая температура, морозная погода ожидается на севере,
Погода на выходные: снег, гололед и морозы до 25° мороза04 январь 2024, 21:16 • 28435 просмотров
Крещение во время войны: киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купания в водоемах
Киевская власть призывает жителей воздержаться от купания на Крещение и массовых мероприятий из-за военного положения.
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