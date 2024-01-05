Водохреще під час війни: киян закликають відмовитися від масових заходів та купання у водоймах
Київ • УНН
Київська влада закликає мешканців утриматися від купання на Водохреща та масових заходів через воєнний стан.
В умовах війні в Україні мешканців Києва просять відмовитись від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах. Про це йдеться в заяві Київському міської державної адміністрації, передає УНН.
Деталі
Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану
Водночас у відомстві додали, що для уникнення небезпечних ситуацій буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.
Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", в Гідропарку – представники КО "Муніципальна охорона".
Доповнення
В Україні на Водохреще за новоюліанським календарем, 6 січня, на більшості території вдень очікується плюсова температура, морозна погода очікується на півночі,
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