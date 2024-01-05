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Водохреще під час війни: киян закликають відмовитися від масових заходів та купання у водоймах

Водохреще під час війни: киян закликають відмовитися від масових заходів та купання у водоймах

Київ • УНН

 • 52878 перегляди

Київська влада закликає мешканців утриматися від купання на Водохреща та масових заходів через воєнний стан.

В умовах війні в Україні мешканців Києва просять відмовитись від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах. Про це йдеться в заяві Київському міської державної адміністрації, передає УНН.

Деталі 

Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану

- наголосили в КМДА.

Водночас у відомстві додали, що для уникнення небезпечних ситуацій буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", в Гідропарку – представники КО "Муніципальна охорона".

Доповнення 

В Україні на Водохреще за новоюліанським календарем, 6 січня, на більшості території вдень очікується плюсова температура, морозна погода очікується на півночі,

Погода на вихідні: сніг, ожеледь та морози до 25° морозу04.01.24, 23:16 • 30886 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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