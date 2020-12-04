Кремль выступил против размышлений о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР"

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нецелесообразными “эвентуальные рассуждения” о том, при каких условиях Москва может признать независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”, боевики которых контролируют временно оккупированные районы Луганской и Донецкой областей, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными”, — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Он добавил, что якобы “затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик”.

Таким образом Песков ответил на вопрос о статусе “ДНР” и “ЛНР” в свете неформальной встречи Совета Безопасности ООН по “формуле Аррии”, состоявшейся 2 декабря, (названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году) и посвященной выполнению минских соглашений по Украине. Она была организована по инициативе России и проводилась в видеоформате.

Заседание проходило с участием представителей бандформирований “ДНР” и “ЛНР”, при этом Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых “Л/ДНР” на заседании Совета Безопасности ООН.

Также стоит добавить, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что попытка легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых “Л/ДНР” на заседании Совета Безопасности ООН, означает, что лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за только частичное исполнение, и возможный срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в “нормандском формате”.

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