Кремль виступив проти роздумів про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає недоцільними “евентуальні міркування” про те, за яких умов Москва може визнати незалежність так званих “ЛНР” і “ДНР”, бойовики яких контролюють тимчасово окуповані райони Луганської та Донецької областей, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Евентуальні міркування вважаємо недоцільними”, — сказав представник Кремля журналістам в п’ятницю. Він додав, що нібито “затягування Києвом виконання умов мінських домовленостей буде лише далі ускладнювати ситуацію в плані цих двох самопроголошених республік”.

Таким чином Пєсков відповів на питання про статус “ДНР” і “ЛНР” в світлі неформальної зустрічі Ради Безпеки ООН за “формулою Аррії”, що відбулася 2 грудня, (названа в честь венесуельського дипломата Дієго Аррії, який вперше організував подібні зустрічі в ООН в 1992 році) і присвяченій виконанню мінських угод по Україні. Вона була організована з ініціативи Росії і проводилася в відеоформаті.

Засідання проходило за участю представників бандформувань “ДНР” і “ЛНР”, при цьому Україна разом з партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні Ради Безпеки ООН.

Також варто додати, що українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що спроба легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні Ради Безпеки ООН, означає, що особи, які відповідають в РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за тільки часткове виконання, і можливий зрив торішніх домовленостей в Парижі на вищому рівні в “нормандському форматі”.

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