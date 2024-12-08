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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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кремль ответил на призыв Трампа относительно переговоров с Украиной: что сказал песков

кремль ответил на призыв Трампа относительно переговоров с Украиной: что сказал песков

Киев  •  УНН

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песков прокомментировал заявление Трампа о необходимости переговоров по прекращению войны в Украине. В кремле напомнили об условиях путина и обвинили Киев в запрете контактов.

Пресс секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что в кремле "внимательно ознакомились" с заявлением избранного президента США Дональда Трампа с призывом начать переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН

По его словам, путин неоднократно говорил о том, что россия "открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы", которые идут прежде всего от стран Глобального Юга и партнеров по БРИКС.

"Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел россии", - заявил песков.

По его словам, для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить запрет переговоров с рф и поручить вернуться к диалогу на основе "Стамбула".

Он также прокомментировал заявления Трампа о потерях обеих сторон. По словам пескова, эти данные "изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины", а реальные цифры потерь "совсем другие".

Дополнение 

Дональд Трамп после встречи с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Он заявил, что"около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может длиться вечно".

Напомним

В июне путин назвал условия прекращения боевых действий в Украине. Он потребовал от украинских властей вывести войска со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления страны в НАТО. Владимир Зеленский назвал это "ультиматумом, которому нельзя доверять".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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