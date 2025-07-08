Кремль открыто готовится к будущим войнам - ЦПД СНБО

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
10:12 • 401 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 3076 просмотра
В Украине ожидается жара до +39 с сильными ливнями: прогноз погоды на 9 июля
Эксклюзив
09:02 • 10833 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 63570 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 101420 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 111029 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 132368 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 129946 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 118436 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 238683 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
54%
744мм
Популярные новости
Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся8 июля, 00:39 • 50469 просмотра
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата8 июля, 02:39 • 42132 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля8 июля, 04:05 • 45225 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине05:38 • 25287 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 33817 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 129450 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 117881 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 140136 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 145246 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 238664 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 120822 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 309588 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 148638 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 264950 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 286769 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Тесла Модель Y
Беспилотный летательный аппарат
Х-101

Кремль открыто готовится к будущим войнам - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министр обороны рф андрей белоусов заявил о переформатировании военного образования для подготовки к будущим конфликтам. российские вузы адаптируют программы под опыт агрессии против Украины и будут готовить IT-специалистов для армии.

Кремль открыто готовится к будущим войнам - ЦПД СНБО

Министр обороны рф андрей белоусов заявил о необходимости переформатирования системы военного образования, чтобы государство было "готово к будущим конфликтам". Об этом заявил Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

В ЦПД отмечают, что в рамках 10-летнего проекта "Военное образование - на службе отечеству" в российских военных вузах будут адаптированы программы под опыт вооруженной агрессии против Украины и заложены "перспективные требования" на случай новых войн. Также планируется расширение сотрудничества с гражданскими вузами, которые по запросу минобороны будут готовить IT-специалистов и специалистов по искусственному интеллекту для армии. То есть речь идет не об обороне, а о системной подготовке к агрессивным действиям в будущем.

Это очередное подтверждение того, что вся "миротворческая" риторика россиян - лишь дымовая завеса. Подобные образовательные стратегии указывают, что государство-террорист не собирается останавливаться и строит новые захватнические планы. Мировое сообщество должно понять: если не остановить агрессора сейчас, боль и страдания, которые приносит россия, только приумножатся

- говорится в сообщении.

Напомним

В Европе крупнейший порт Роттердам готовится к возможной войне с Российской Федерацией. Сейчас резервируются места для судов с военными грузами. Также осуществляется планирование, куда перенаправить грузы в случае начала конфликта

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9