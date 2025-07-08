Министр обороны рф андрей белоусов заявил о необходимости переформатирования системы военного образования, чтобы государство было "готово к будущим конфликтам". Об этом заявил Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

В ЦПД отмечают, что в рамках 10-летнего проекта "Военное образование - на службе отечеству" в российских военных вузах будут адаптированы программы под опыт вооруженной агрессии против Украины и заложены "перспективные требования" на случай новых войн. Также планируется расширение сотрудничества с гражданскими вузами, которые по запросу минобороны будут готовить IT-специалистов и специалистов по искусственному интеллекту для армии. То есть речь идет не об обороне, а о системной подготовке к агрессивным действиям в будущем.

Это очередное подтверждение того, что вся "миротворческая" риторика россиян - лишь дымовая завеса. Подобные образовательные стратегии указывают, что государство-террорист не собирается останавливаться и строит новые захватнические планы. Мировое сообщество должно понять: если не остановить агрессора сейчас, боль и страдания, которые приносит россия, только приумножатся - говорится в сообщении.

Напомним

В Европе крупнейший порт Роттердам готовится к возможной войне с Российской Федерацией. Сейчас резервируются места для судов с военными грузами. Также осуществляется планирование, куда перенаправить грузы в случае начала конфликта