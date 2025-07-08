Міністр оборони рф андрій бєлоусов заявив про необхідність переформатування системи військової освіти, щоб держава була "готова до майбутніх конфліктів". Про це заявив Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

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У ЦПД зазначають, що у межах 10-річного проєкту "Военное образование - на службе отечеству" у російських військових вишах будуть адаптовані програми під досвід збройної агресії проти України та закладені "перспективні вимоги" на випадок нових війн. Також планується розширення співпраці з цивільними вишами, які на запит міноборони готуватимуть IT-фахівців і спеціалістів зі штучного інтелекту для армії. Тобто йдеться не про оборону, а про системну підготовку до агресивних дій у майбутньому.

Це чергове підтвердження того, що вся "миротворча" риторика росіян - лише димова завіса. Подібні освітні стратегії вказують, що держава-терорист не збирається зупинятися та будує нові загарбницькі плани. Світова спільнота має зрозуміти: якщо не зупинити агресора зараз, біль і страждання, які приносить росія, лише примножуватимуться - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Європі найбільший порт Роттердам готується до можливої війни з російською федерацією. Наразі резервуються місця для суден з військовими вантажами. Також здійснюється планування, куди перенаправити вантажі в разі початку конфлікту