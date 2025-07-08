кремль відкрито готується до майбутніх війн - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Міністр оборони рф андрій бєлоусов заявив про переформатування військової освіти для підготовки до майбутніх конфліктів. російські виші адаптують програми під досвід агресії проти України та готуватимуть IT-фахівців для армії.
Міністр оборони рф андрій бєлоусов заявив про необхідність переформатування системи військової освіти, щоб держава була "готова до майбутніх конфліктів". Про це заявив Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
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У ЦПД зазначають, що у межах 10-річного проєкту "Военное образование - на службе отечеству" у російських військових вишах будуть адаптовані програми під досвід збройної агресії проти України та закладені "перспективні вимоги" на випадок нових війн. Також планується розширення співпраці з цивільними вишами, які на запит міноборони готуватимуть IT-фахівців і спеціалістів зі штучного інтелекту для армії. Тобто йдеться не про оборону, а про системну підготовку до агресивних дій у майбутньому.
Це чергове підтвердження того, що вся "миротворча" риторика росіян - лише димова завіса. Подібні освітні стратегії вказують, що держава-терорист не збирається зупинятися та будує нові загарбницькі плани. Світова спільнота має зрозуміти: якщо не зупинити агресора зараз, біль і страждання, які приносить росія, лише примножуватимуться
Нагадаємо
В Європі найбільший порт Роттердам готується до можливої війни з російською федерацією. Наразі резервуються місця для суден з військовими вантажами. Також здійснюється планування, куди перенаправити вантажі в разі початку конфлікту