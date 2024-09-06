Костин обсудил с послами G7 ответственность рф за международные преступления в Украине

В пятницу, 6 сентября, генеральный прокурор Андрей Костин встретился с послами G7 и европейскими партнерами. Обсудили поддержку и продвижение инициатив в сфере правосудия и ответственности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Детали

Несмотря на войну продолжаем развивать систему прокуратуры и уголовной юстиции в соответствии с передовыми международными практиками. Всесторонняя помощь стран G7 является сверхважной для устойчивости и эффективной работы Офиса Генпрокурора в условиях военного времени. Мы высоко ценим поддержку международных партнеров и открыты к углублению нашего сотрудничества - подчеркнул Костин.

Среди текущих приоритетов:

Обеспечение ответственности за международные преступления рф против Украины и украинцев;

Развитие системы поддержки потерпевших и свидетелей российских военных преступлений;

Усиление борьбы с организованной преступностью;

Цифровизация процессов в системе уголовной юстиции;

Повышение прозрачности и добропорядочности, а также внедрение современного HR-менеджмента.

Напомним,

Генпрокурор обсудил с американским коллегой Мерриком Гарландом приоритеты сотрудничества, в частности, расследование военных преступлений рф и арест российских активов.