Костин обсудил с послами G7 ответственность рф за международные преступления в Украине
Киев • УНН
Андрей Костин встретился с послами G7 и европейскими партнерами для обсуждения инициатив в сфере правосудия. Среди приоритетов - ответственность за военные преступления РФ, поддержка потерпевших и цифровизация юстиции.
В пятницу, 6 сентября, генеральный прокурор Андрей Костин встретился с послами G7 и европейскими партнерами. Обсудили поддержку и продвижение инициатив в сфере правосудия и ответственности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
Детали
Несмотря на войну продолжаем развивать систему прокуратуры и уголовной юстиции в соответствии с передовыми международными практиками. Всесторонняя помощь стран G7 является сверхважной для устойчивости и эффективной работы Офиса Генпрокурора в условиях военного времени. Мы высоко ценим поддержку международных партнеров и открыты к углублению нашего сотрудничества
Среди текущих приоритетов:
- Обеспечение ответственности за международные преступления рф против Украины и украинцев;
- Развитие системы поддержки потерпевших и свидетелей российских военных преступлений;
- Усиление борьбы с организованной преступностью;
- Цифровизация процессов в системе уголовной юстиции;
- Повышение прозрачности и добропорядочности, а также внедрение современного HR-менеджмента.
Напомним,
Генпрокурор обсудил с американским коллегой Мерриком Гарландом приоритеты сотрудничества, в частности, расследование военных преступлений рф и арест российских активов.