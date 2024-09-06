Костін обговорив з послами G7 відповідальність рф за міжнародні злочини в Україні
Київ • УНН
Андрій Костін зустрівся з послами G7 та європейськими партнерами для обговорення ініціатив у сфері правосуддя. Серед пріоритетів - відповідальність за воєнні злочини РФ, підтримка потерпілих та цифровізація юстиції.
У п'ятницю, 6 вересня, генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з послами G7 та європейськими партнерами. Обговорили підтримку і просування ініціатив у сфері правосуддя та відповідальності. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генпрокурора України.
Деталі
Попри війну продовжуємо розвивати систему прокуратури та кримінальної юстиції у відповідності до передових міжнародних практик. Всебічна допомога країн G7 є надважливою для стійкості та ефективної роботи Офісу Генпрокурора в умовах воєнного часу. Ми високо цінуємо підтримку міжнародних партнерів та відкриті до поглиблення нашої співпраці
Серед поточних пріоритетів:
- Забезпечення відповідальності за міжнародні злочини рф проти України та українців;
- Розвиток системи підтримки потерпілих та свідків російських воєнних злочинів;
- Посилення боротьби з організованою злочинністю;
- Цифровізація процесів в системі кримінальної юстиції;
- Підвищення прозорості та доброчесності, а також впровадження сучасного HR-менеджменту.
Нагадаємо
Генпрокурор обговорив з американським колегою Мерріком Гарландом пріоритети співпраці, зокрема, розслідування воєнних злочинів рф та арешт російських активів.