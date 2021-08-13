Космический корабль Cygnus доставил на МКС самый большой груз в истории
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На Международную космическую станцию (МКС) прибыл грузовой космический корабль Cygnus, построенный аэрокосмической компанией Northrop Grumman. Он доставил на орбитальную лабораторию 3,7 тонн кг груза - самую "посылку" за всю историю, пишет "Голос Америки", передает УНН.
Детали
Астронавт НАСА Меган Макартур осуществила захват корабля с помощью роботизированного манипулятора и подвела его к модулю Unity, где он пристыковался.
Среди прочего, корабль доставил на МКС материал, имитирующий лунную пыль и грязь, которая будет использоваться для создания предметов на 3D-принтере космической станции. Эксперимент разработан с целью выяснить, как изготавливать строительные материалы из ресурсов, найденных на Луне или Марсе.
На станцию также доставлена новая установка для очистки воздуха от углекислого газа. Используя четыре абсорбционных слоя, она удаляет водяной пар и углекислый газ из атмосферы, поворачивая водяной пар в кабину и выбрасывая углекислый газ за борт или отводя его в систему, которая использует его для производства воды.
Дополнение
Это уже 16-я партия грузов, доставленных Northrop Grumman для НАСА. Корабль был запущен с помощью ракеты Antares во вторник с базы Уоллопс в Вирджинии. Cygnus пробудет на космической станции около трех месяцев отправится в обратный путь в ноябре.
Напомним
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