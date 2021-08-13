Космічний корабель Cygnus доставив на МКС найбільший вантаж в історії

Деталі

Астронавт НАСА Меган Макартур здійснила захоплення корабля з допомогою роботизованого маніпулятора і підвела його до модуля Unity, де він пристикувався.

Серед іншого, корабель доставив на МКС матеріал, що імітує місячний пил і бруд, який буде використовуватися для створення предметів на 3D-принтері космічної станції. Експеримент розроблений з метою з’ясувати, як виготовляти будівельні матеріали з ресурсів, знайдених на Місяці або Марсі.

На станцію також доставлена ​​нова установка для очищення повітря від вуглекислого газу. Використовуючи чотири абсорбційних шару, вона видаляє водяну пару і вуглекислий газ з атмосфери, повертаючи водяна пара в кабіну і викидаючи вуглекислий газ за борт або відводячи його в систему, яка використовує його для виробництва води.

Доповнення

Це вже 16-я партія вантажів, доставлених Northrop Grumman для НАСА. Корабель був запущений за допомогою ракети Antares у вівторок з бази Воллопс в Вірджинії. Cygnus пробуде на космічній станції близько трьох місяців і відправиться в зворотний шлях в листопаді.

Нагадаємо

Вертоліт Ingenuity зробив фотографію марсохода NASA на Червоній планеті.