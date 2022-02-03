Коррупция, некомпетентность власти и война - украинцы назвали причины экономического кризиса

Детали

Ухудшение экономического положения они связывают прежде всего с некомпетентностью власти — так считают 37,2% опрошенных респондентов. На втором месте — высокий уровень коррупции (34,3%). И только после этих двух ключевых факторов следуют война на Востоке и пандемия.

Большинство опрошенных (52,9%) считают, что Президент и Правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что Президент и Правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4 % опрошенных — что Президент и Правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Об исследовании

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Ранее

Национальное антикоррупционное бюро признало, что не может справиться с коррупцией на украинской железной дороге. Не помогли ни меморандум между УЗ и НАБУ, ни специальный отдел в бюро, который должен был заниматься исключительно этой категорией дел. Вместо “железных” дел, детективы спецотдела занимались политическими, в частности “Роттердам+”, которая четыре раза были закрыта из-за отсутствия у детективов доказательной базы вины.

К теме

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали здесь.

Украинское НАБУ почти семь лет возглавляет официально признанный по решению суда коррупционер Артем Сытник, срок полномочий которого истекает в этом году.

За это время антиикоррупционеры бюро успели обзавестись личным автопарком стоимостью около 4 миллионов долларов, а общий бюджет НАБУ за последние пять лет вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Уровень доверия при этом упал в два раза с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ украинцы доверяют всем остальным правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.

Некоторые детективы находятся “на зарплате” у Джорджа Сороса и оказывают ему оплачиваемые услуги. В частности это касается Дениса Гюльмагомедова, который декларировал борьбу с коррупцией в “Укрзализныце” и расследовал “Роттердам+”, но ощутимых результатов не показал.