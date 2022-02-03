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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Корупція, некомпетентність влади та війна – українці назвали причини економічної кризи

Корупція, некомпетентність влади та війна – українці назвали причини економічної кризи

Київ • УНН

 • 47159 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Центр Разумкова опублікував свіже соцдослідження, де українці назвали головні, на їхню думку, причини економічної кризи в Україні, повідомляє УНН.

Деталі

Погіршення економічного становища вони пов'язують насамперед з некомпетентністю влади - так вважають 37,2% опитаних респондентів. На другому місці - високий рівень корупції (34,3%). І тільки після цих двох ключових факторів слідують війна на Сході і пандемія.

Більшість опитаних (52,9%) вважають, що Президент і Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем, третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що Президент і уряд почасти ефективні у вирішенні економічних проблем, а 8,4% опитаних — що Президент і уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Про дослідження

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом Саті (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Раніше

Національне антикорупційне бюро визнало, що не може впоратися з корупцією на українській залізниці. Не допомогли ні меморандум між УЗ і НАБУ, ні спеціальний відділ в бюро, який повинен був займатися виключно цією категорією справ. Замість "залізних" справ, детективи спецвідділу займалися політичними, зокрема "Роттердам+", яка чотири рази була закрита через відсутність у детективів доказової бази провини.

До теми

Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Зате лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія і Нова Зеландія, які краще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП і ВАКС — всі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі тут.

Українське НАБУ майже сім років очолює офіційно визнаний за рішенням суду корупціонер Артем Ситник, термін повноважень якого закінчується цього року.

За цей час антиікорупціонери бюро встигли обзавестися особистим автопарком вартістю близько 4 мільйонів доларів, а загальний бюджет НАБУ за останні п'ять років виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Рівень довіри при цьому впав в два рази з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ українці довіряють усім іншим правоохоронним органам, включаючи прокуратуру, поліцію і СБУ.

Деякі детективи знаходяться "на зарплаті" у Джорджа Сороса і надають йому оплачувані послуги. Зокрема це стосується Дениса Гюльмагомедова, який декларував боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці" і розслідував "Роттердам+", але відчутних результатів не показав.

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