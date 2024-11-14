Король Чарльз III отмечает 76-летие необычным способом - что он задумал?

Король Великобритании Чарльз III сегодня празднует свое 76-летие, отмечая этот день рядом благотворительных мероприятий. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

По случаю праздника он откроет два новых центра раздачи еды, целью которых является помощь нуждающимся и борьба с пищевыми отходами. Эта инициатива, направленная на уменьшение количества пищи, которая иначе могла бы стать отходами, также имеет целью преодолеть проблему голода.

Также в день своего рождения Чарльз примет участие в фестивале избыточной пищи, который будет проходить в одном из новых центров. Во время мероприятия волонтеры и шеф-повара будут готовить блюда из продуктов, которые удалось сохранить от утилизации.

Король Чарльз III вступил на престол в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II. Он продолжает сосредотачиваться на экологических и социальных инициативах, демонстрируя свою поддержку экологическим проектам и стремясь к изменениям к лучшему для общества.

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