Корниенко обещает новые изменения относительно избирательной системы: хочет "усовершенствовать"

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Верховная Рада будет работать над совершенствованием избирательной системы и обратится к Центральной избирательной комиссии относительно наработки базы ошибок, которые нужно устранить в Избирательном кодексе. Об этом заявил во время брифинга во вторник, 10 ноября, председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает УНН.

"Мы будем работать над усовершенствованием избирательной системы. Увидели, в принципе, фидбэки разные от участников процесса. Будем обращаться в Центральную избирательную комиссию от комитета нашего, занимающегося избирательными вопросами, по наработке той базы нарушений, ошибок, разных несуразностей, которые надо устранить в избирательном кодексе", - сказал Корниенко.

Также он указал на возможное переосмысление механизма обжалования результатов на выборах.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ раскритиковали украинскую власть из-за того, что некоторые изменения вносились в Избирательный кодекс накануне выборов, что противоречит международной практике.

Добавим, местные выборы 25 октября в Украине происходили по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.

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