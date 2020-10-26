ОБСЄ: деякі зміни вносились до Виборчого кодексу напередодні виборів, що суперечить міжнародній практиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Місцеві вибори в Україні були проведені відповідно до положень законодавчої бази, яка, незважаючи на деякі покращення, потребує подальшого вдосконалення для врегулювання решти існуючих недоліків. Про це сьогодні заявили міжнародні спостерігачі Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), заява яких оприлюднена на сайті ОБСЄ, передає УНН.
“Новий Виборчий кодекс був прийнятий у грудні 2019 року, і хоча подальші зміни до Кодексу усунули деякі недоліки, деякі зміни вносились напередодні виборів, що суперечить належній міжнародній практиці”, — заявили у місії.
В ОБСЄ відзначають серед позитивних змін законодавчої бази запровадження чітких гендерних квот у списках кандидатів, більш пропорційних санкцій за виборчі порушення, а також спрощення процедури зміни виборчої адреси, що спростило участь у виборах для громадян, які не мають змоги проголосувати за своєю зареєстрованою адресою.
“Управління виборчим процесом здійнювалось професійно та ефективно, незважаючи на виклики, поставлені пандемією, та існуючі недоліки виборчого законодавства. Попередні та майбутні рекомендації мають бути враховані, з метою зміцнення законодавчої бази. БДІПЛ готове підтримати подальший процес”, — заявила голова Обмеженої Місії БДІПЛ зі спостереження за виборами Інгібйорг Сольрун Ґісладоттір.
Нагадаємо, спостерігачі громадянської мережі “ОПОРА” зафіксували 518 інцидентів під час місцевих виборів.