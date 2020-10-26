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ОБСЕ: некоторые изменения вносились в Избирательный кодекс накануне выборов, что противоречит международной практике

ОБСЕ: некоторые изменения вносились в Избирательный кодекс накануне выборов, что противоречит международной практике

Киев  •  УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Местные выборы в Украине были проведены в соответствии с положениями законодательной базы, которая, несмотря на некоторые улучшения, требует дальнейшего совершенствования для урегулирования остальных существующих недостатков. Об этом сегодня заявили международные наблюдатели Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ), заявление которых обнародована на сайте ОБСЕ, передает УНН.

“Новый Избирательный кодекс был принят в декабре 2019 года, и хотя дальнейшие изменения в Кодекс устранили некоторые недостатки, некоторые изменения вносились накануне выборов, что противоречит надлежащей международной практике”, — заявили в миссии.

В ОБСЕ отмечают среди положительных изменений законодательной базы внедрения четких гендерных квот в списках кандидатов, более пропорциональных санкций за избирательные нарушения, а также упрощение процедуры изменения избирательного адреса, что упростило участие в выборах для граждан, не имеющих возможности проголосовать по своему зарегистрированному адресу.

“Управление избирательным процессом происходило профессионально и эффективно, несмотря на вызовы, поставленные пандемией, и существующие недостатки избирательного законодательства. Предыдущие и будущие рекомендации должны быть учтены, с целью укрепления законодательной базы. БДИПЧ готово поддержать дальнейший процесс”, — заявила глава Ограниченной миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Ингибйорг Сольрун Ґисладоттир.

Напомним, наблюдатели гражданской сети “ОПОРА” зафиксировали 518 инцидентов во время местных выборов.

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