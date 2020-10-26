ОБСЕ: некоторые изменения вносились в Избирательный кодекс накануне выборов, что противоречит международной практике
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Местные выборы в Украине были проведены в соответствии с положениями законодательной базы, которая, несмотря на некоторые улучшения, требует дальнейшего совершенствования для урегулирования остальных существующих недостатков. Об этом сегодня заявили международные наблюдатели Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ), заявление которых обнародована на сайте ОБСЕ, передает УНН.
“Новый Избирательный кодекс был принят в декабре 2019 года, и хотя дальнейшие изменения в Кодекс устранили некоторые недостатки, некоторые изменения вносились накануне выборов, что противоречит надлежащей международной практике”, — заявили в миссии.
В ОБСЕ отмечают среди положительных изменений законодательной базы внедрения четких гендерных квот в списках кандидатов, более пропорциональных санкций за избирательные нарушения, а также упрощение процедуры изменения избирательного адреса, что упростило участие в выборах для граждан, не имеющих возможности проголосовать по своему зарегистрированному адресу.
“Управление избирательным процессом происходило профессионально и эффективно, несмотря на вызовы, поставленные пандемией, и существующие недостатки избирательного законодательства. Предыдущие и будущие рекомендации должны быть учтены, с целью укрепления законодательной базы. БДИПЧ готово поддержать дальнейший процесс”, — заявила глава Ограниченной миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Ингибйорг Сольрун Ґисладоттир.
Напомним, наблюдатели гражданской сети “ОПОРА” зафиксировали 518 инцидентов во время местных выборов.