Корнієнко обіцяє нові зміни щодо виборчої системи: хоче "вдосконалити"

"Ми будемо працювати над удосконаленням виборчої системи. Побачили, в принципі, фідбеки різні від учасників процесу. Будемо звертатися до Центральної виборчої комісії від комітету нашого, який опікується виборчими питаннями, щодо напрацювання тієї бази порушень, помилок, різних недоречностей, які треба усунути у Виборчому кодексі", - сказав Корнієнко.

Також він вказав на можливе переосмислення механізму оскарження результатів на виборах.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ розкритикували українську владу через те, що деякі зміни вносились до Виборчого кодексу напередодні виборів, що суперечить міжнародній практиці.

Додамо, місцеві вибори 25 жовтня в Україні відбувалися за новим виборчим законодавством — Виборчим кодексом України, який набув чинності з 1 січня поточного року.