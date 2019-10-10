Кориневич: никакой воды в Крым мы не даем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич рассказал, что не произошло изменение позиций, и до деоккупации полуострова не будет идти речь о подаче воды. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
"Я думаю, что это очередная "утка" оккупационной власти. На мой взгляд, это не связано с каким-то реальными перспективами, потому что переговоры не ведутся. То, что говорили в соцсетях по поводу подготовки Северо-Крымского канала к запуску - может быть частью информационной кампании государства-оккупанта. Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова, речи об этом идти не может", - сказал Антон Кориневич.
Представитель президента добавил, что они обсуждали тему поставок воды с главой Херсонской областной администрации Юрием Гусевым, и подтвердили свою позицию, что может использоваться только часть канала, расположенная на территории Херсонской области, и только для орошения области.
"Все, никакой воды в Крым мы сейчас не даем, никаких изменений в позиции не было и быть не может. Если бы Россия использовала воду исключительно для удовлетворения потребностей населения - это была бы вторая ситуация. Давайте не будем забывать, что согласно положению Женевской конвенции государство-оккупант обязано обеспечить территорию всем необходимым для жизни людей. Оккупанта в Крым никто не звал, поэтому Россия должна самостоятельно решить этот вопрос ", - добавил Антон Кориневич.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся.