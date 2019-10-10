Кориневич: ніякої води в Крим ми не даємо

"Я думаю, що це чергова "качка" окупаційної влади. На мій погляд, це не пов’язане з якимось реальними перспективами, тому що перемовини не ведуться. Те, що говорили у соцмережах з приводу підготовки Північно-Кримського каналу до запуску – може бути частиною інформаційної кампанії держави-окупанта. Наша позиція: ніякої води до де окупації півострова, мови про це йти не може", - сказав Антон Кориневич.

Представник президента додав, що вони обговорювали тему поставок води з головою Херсонської обласної адміністрації Юрієм Гусєвим, і підтвердили свою позицію, що може використовуватись тільки частина каналу, що розташована на території Херсонської області, і тільки для зрошення області.

"Все, ніякої води у Крим ми зараз не даємо, ніяких змін у позиції не було і бути не може. Якби Росія використовувала воду виключно для задоволення потреб населення – це була б друга ситуація. Давайте не будемо забувати, що згідно з положенням Женевської конвенції держава-окупант зобов’язана забезпечити територію усім необхідним для життя людей. Окупанта у Крим ніхто не звав, тому Росія має самостійно вирішити це питання", - додав Антон Кориневич.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо відновлення водопостачання до Криму не ведуться.