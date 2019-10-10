Переговори щодо відновлення водопостачання до Криму не ведуться - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо відновлення водопостачання до Криму не ведуться. Про це він заявив під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"Переговори хтось повинен починати. Тему та сторона не піднімала. Ми в цьому питанні захищаємо Україну. В цьому питані ви знаєте, що відбувається в Криму. Що ми готові – ми робимо. На Херсонщині там комфортний КПВВ. Хочемо інвестування зараз грошей теж до Херсонщині, показувати Криму: "Дивіться, як ми вкладаємо гроші", і там розвивати інфраструктуру на Херсонщині, особливо біля тимчасового кордону з Кримом", - сказав Президент.
Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році, поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.
Як раніше повідомляв УНН, що Україна відновить водопостачання в Крим тільки при повному звільненні півострова від російської окупації.