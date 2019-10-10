Переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся. Об этом он заявил во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Переговоры кто-то должен начинать. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. В этом вопросе вы знаете, что происходит в Крыму. Что мы готовы - мы делаем. В Херсонской области там комфортный КПВВ. Хотим инвестирование сейчас денег тоже в Херсонскую область, показывать Крыму: "Смотрите, как мы вкладываем деньги", и там развивать инфраструктуру в Херсонской области, особенно у временной границы с Крымом", - сказал Президент.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Как ранее УНН сообщал, что Украина возобновит водоснабжения в Крым только при полном освобождении полуострова от российской оккупации.