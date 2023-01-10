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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Конституционный суд Болгарии открыл дело по военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 969399 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Конституционный суд Болгарии рассмотрит ходатайство относительно оценки решения о предоставлении военной поддержки Украине, поданное лидером пророссийской популистской партии "Вазраждане" Костадином Костадиновым от имени его партии, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Конституционный суд Болгарии открыл дело по военной помощи Украине

Детали

В декабре болгарские парламентарии убедительным большинством голосов решили предоставить военную поддержку Украине. Только "Вазраждане" и социалистическая партия БСП были против, заявив, что это приведет Болгарию к "постоянному вовлечению в вооруженный конфликт".

В ходатайстве, составленном Костадиновым, юристом и этнографом по специальности, которое поддержали 50 депутатов от БСП и "Вазраждане", говорится, что оказание помощи украинской армии – в частности из ее огромных запасов боеприпасов советского образца – "является не только легкомысленным, но и преступным по своей сути, принимая сторону в конфликте", пишет издание.

В том же ходатайстве депутаты сравнивают членство Болгарии в НАТО с периодом, когда Королевство Болгария было вассальным государством империи Османа в конце 14 века.

Судья Янаки Стойлов, бывший депутат от БСП и бывший министр юстиции, является докладчиком по делу в Конституционном суде страны. Он является членом суда по квоте президента Румена Радева, который, как и БСП и "Вазраждане", не хочет, чтобы Болгария направляла военную помощь Украине, аргументируя это тем, что это напрямую вовлекает страну в войну.

В документах конституционного дела прямо написано, что Костадинов представляет всех 50 депутатов, в том числе и от Болгарской социалистической партии.

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