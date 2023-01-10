Конституційний суд Болгарії відкрив справу стосовно військової допомоги Україні

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У грудні болгарські парламентарі переконливою більшістю голосів вирішили надати військову підтримку Україні. Тільки "Вазраждане" та соціалістична партія БСП були проти, заявивши, що це приведе Болгарію до "постійного залучення до збройного конфлікту".

У клопотанні, складеному Костадіновим, юристом і етнографом за фахом, який підтримали 50 депутатів від БСП і "Вазраждане", і деться, що надання допомоги українській армії – зокрема з її величезних запасів боєприпасів радянського зразка – "є не тільки легковажним, але й злочинним за своєю суттю, приймаючи бік у конфлікті", пише видання.

У тому ж клопотанні депутати порівнюють членство Болгарії в НАТО з періодом, коли Королівство Болгарія було васальною державою імперії Османа в кінці 14 століття.

Суддя Янакі Стойлов, колишній депутат від БСП та колишній міністр юстиції, є доповідачем у справі у Конституційному суді країни. Він є членом суду за квотою президента Румена Радєва, який, як і БСП та "Вазраждане", не хоче, щоб Болгарія направляла військову допомогу Україні, аргументуючи це тим, що це безпосередньо залучає країну до війни.

У документах конституційної справи прямо написано, що Костадінов представляє всіх 50 депутатів, у тому числі і від Болгарської соціалістичної партії.

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