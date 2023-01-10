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Конституційний суд Болгарії відкрив справу стосовно військової допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Конституційний суд Болгарії розгляне клопотання щодо оцінки рішення про надання військової підтримки Україні, подане лідером проросійської популістської партії "Вазраждане" Костадіном Костадіновим від імені його партії, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Конституційний суд Болгарії відкрив справу стосовно військової допомоги Україні

Деталі

У грудні болгарські парламентарі переконливою більшістю голосів вирішили надати військову підтримку Україні. Тільки "Вазраждане" та соціалістична партія БСП були проти, заявивши, що це приведе Болгарію до "постійного залучення до збройного конфлікту".

У клопотанні, складеному Костадіновим, юристом і етнографом за фахом, який підтримали 50 депутатів від БСП і "Вазраждане", і деться, що надання допомоги українській армії – зокрема з її величезних запасів боєприпасів радянського зразка – "є не тільки легковажним, але й злочинним за своєю суттю, приймаючи бік у конфлікті", пише видання.

У тому ж клопотанні депутати порівнюють членство Болгарії в НАТО з періодом, коли Королівство Болгарія було васальною державою імперії Османа в кінці 14 століття.

Суддя Янакі Стойлов, колишній депутат від БСП та колишній міністр юстиції, є доповідачем у справі у Конституційному суді країни. Він є членом суду за квотою президента Румена Радєва, який, як і БСП та "Вазраждане", не хоче, щоб Болгарія направляла військову допомогу Україні, аргументуючи це тим, що це безпосередньо залучає країну до війни.

У документах конституційної справи прямо написано, що Костадінов представляє всіх 50 депутатів, у тому числі і від Болгарської соціалістичної партії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болгарія почала розслідування щодо проросійських воєнізованих формувань

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