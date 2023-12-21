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Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:38  •  16908 просмотра

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Конгрессмен Майк Квигли выразил уверенность, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в середине января 2024 года, подчеркнув, что существует запасной план на случай задержек, поскольку очень важно предотвратить дальнейшую агрессию со стороны авторитарных государств.

Конгресс США, вероятно, рассмотрит пакет помощи Украине в середине января, считает представитель Демократической партии Майк Квигли, который также отметил, что задержка помощи от США могла бы повлиять на усиление агрессии со стороны РФ, но существует также запасной план действий.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на "Голос Америки".

Я оптимист. Я верю, что мы это сделаем в январе. Если кто-то скажет, мы не пойдем на перерыв, пока не закроем этот вопрос, это меня тоже устраивает. Но я думаю, что реалистично, мы говорим где-то о середине января

-  заявил Майк Куигли.

При этом он отметил, что задержка помощи от США повлияет не только на Украину. Это также поощрит Россию, Китай, Иран и другие авторитарные государства действовать агрессивнее и смелее.

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Решение о помощи Киеву дает сигнал как врагам, так и друзьям по НАТО. И я очень обеспокоен, что если мы затянем с помощью Украине, многие наши союзники сделают то же самое

- сказал конгрессмен.

В крайнем случае, по словам сенатора, есть "План Б", предусматривающий некоторые процедурные методы: в частности, попытаться "освободить" законопроекты, которые имеют ассигнования для Украины. Также, есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину.

"План Б" далеко не так хорош, но очень важно избежать пробелов в предоставлении помощи, резюмировал Майк Куигли.

Напомним,

Белый дом ожидает на одобрение Конгрессом дополнительной помощи Украине в январе, причем срочность этой помощи подчеркивается продолжающимся конфликтом и логистическими проблемами.

Также УНН сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оптимистично настроен на то, что Конгресс США одобрит финансирование помощи Украине в январе, после заверений американских лидеров и двухпартийных усилий.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Конгресмен-демократ Квіґлі вважає реалістичним погодження допомоги Україні в середині січня: про всяк випадок є "План Б"
Democratic Congressman Quigley believes it is realistic to approve aid to Ukraine in mid-January: there is a "Plan B" just in case
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Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"

Конгрессмен Майк Квигли выразил уверенность, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в середине января 2024 года, подчеркнув, что существует запасной план на случай задержек, поскольку очень важно предотвратить дальнейшую агрессию со стороны авторитарных государств.

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