Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  97892 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  137399 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140193 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143331 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152225 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127201 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139906 просмотра

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Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126582 просмотра

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Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет большой дальности, ракет средней дальности "воздух-воздух" и ракет малой дальности "воздух-воздух", что значительно усилит возможности Польши в сфере сдерживания и обороны.

Новости Мира •   •  11611 просмотра
Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

Законопроект о мобилизации готов на 95%, рассмотрено более 4 тысяч правок - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 4051 из 4266 поправок к законопроекту о мобилизации, что делает его готовым на 95%, а остальные поправки планируется завершить завтра.

Война •   •  14893 просмотра
Законопроект о мобилизации готов на 95%, рассмотрено более 4 тысяч правок - Железняк

Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Над Севастополем был сбит военный самолет, предположительно, вражеский истребитель Су-27, который упал в 200 метрах от берега, не причинив повреждений.

Война •   •  14269 просмотра
Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

По словам Президента Зеленского, армия путина может продвинуться в Европу после Украины, что может привести к тому, что граждане США будут вынуждены воевать как члены НАТО.

Война •   •  15496 просмотра
Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Председатель комитета государственной думы рф по молодежной политике заявил, что платформа Telegram и ее владелец Павел Дуров активно сотрудничают с российскими правоохранительными органами, оперативно реагируя на инциденты и блокируя запрещенный контент в рамках российского законодательства.

Новости Мира •   •  14420 просмотра
В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

По словам Президента Владимира Зеленского, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но она не в состоянии отразить еще одно крупное российское наступление.

Война •   •  16769 просмотра
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

российское следствие утверждает, что задержало еще одного подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити", утверждая, что нападавшие якобы получили деньги и криптовалюту из Украины для финансирования преступления, хотя США отрицают причастность Украины и не предоставили никаких доказательств.

Криминал и ЧП •   •  15489 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным убыткам на украинской таможне, которые, по словам министра финансов Сергея Марченко, только в ноябре составили 9 миллиардов гривен.

Экономика •   •  18653 просмотра
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

В 2022 году домохозяйства выбрасывали более 1 миллиарда блюд в день, тогда как 783 миллиона человек голодали, а треть человечества сталкивалась с проблемой продовольственной безопасности. Об этом сообщается в отчете ООН об индексе пищевых отходов за 2024 год.

Новости Мира •   •  13694 просмотра
В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

На заседании Совета Украина - НАТО члены Альянса подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины от эскалации воздушных ударов со стороны россии.

Война •   •  15857 просмотра
На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины