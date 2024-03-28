Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

Конгресс Соединенных Штатов одобрил продажу Польше ракет класса "воздух-земля" большой дальности JASSM-ER, "воздух-воздух" средней дальности - AMRAAM и малой дальности AIM-9X. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет УНН.

Очень хорошая новость для нашей армии. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, - говорится в сообщении.

Детали

Косиняк-Камыш также отметил, что это значительно усилит польские возможности сдерживания и обороны.

Напомним

В феврале США одобрили продажу Польше радарных систем противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда долларов, которые помогут контролировать ее воздушное пространство и выявлять угрозы, такие как российские ракеты.