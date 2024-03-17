Компромисс между Украиной и россией пока невозможен - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел пока не представляет, что Украине и россии удастся договориться о прекращении конфликта, но по его оценкам, может наступить момент, когда москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех. Об этом передает УНН со ссылкой на Czech Radio.

Пока невозможно себе представить, что Украине и россии удастся договориться о прекращении конфликта. Все предложения россии до сих пор были фактически диктатом. кремль представил свой список условий, которые он, как агрессор, не имеет права выставлять, - сказал Павел.

Детали

Он также убежден, что война в Украине закончится либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своей цели. Он также добавил, что может наступить момент, когда москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

Может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а убытки обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количества жертв, уже очень весомы. Ситуация начинает негативно проявляться, в том числе и в россии, - отметил Павел.

Напомним

Чехия нашла возможность приобрести у третьих стран еще 200 000 артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины.