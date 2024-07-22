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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компаниям и предпринимателям придется менять всю документацию, это значительные расходы - представитель бизнеса о последствиях возможного переименования Броваров

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 12:06  •  5407 просмотра

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Представитель бизнеса прокомментировал последствия возможного переименования Броваров.

Если Верховная Рада проголосует за постановление о переименовании города Бровары на Бровари, то различным компаниям и предпринимателям придется менять всю документацию. И это лишь одно направление возможных расходов значительных средств. Такое мнение озвучил директор департамента регионального развития ООО "Фирменная сеть "Киевхлеб", депутат Броварского городского совета Виктор Гайдуков в комментарии УНН.

Детали

"Всем предприятиям надо будет менять документацию. Таблички новые в городе делать. Каждому жителю надо будет все менять. Никто не подсчитывал, но это очень дорого. Эти средства можно направить на ВСУ, и это сегодня гораздо важнее", - отметил Виктор Гайдуков.

Депутат напомнил, что 11 июля на внеочередной сессии Броварского городского совета было принято решение обратиться к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой не выносить постановление о переименовании Броваров на рассмотрение.

Подчеркнул, что это обращение основывалось на выводах ученых о нецелесообразности изменения названия города.

"У нас 11 июля была внеочередная сессия, на которую был вынесен вопрос об обращении в ВР относительно переименования города Бровары на Бровари. Там была предоставлена информация относительно экспертного мнения ученых и историков. Ссылаясь на эту информацию, я делаю однозначный вывод, что город переименовывать не нужно", - подытожил Гайдуков.

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Дополнительно

Нардеп Виталий Безгин, который не поддерживает переименование города Бровары в Бровари, в то же время отмечает, что мнение громады в этом вопросе не является убедительным аргументом. Свою позицию он мотивирует тем, что жители городов, которые имеют откровенно советские или имперские названия, так же выступают против переименований.

Также Безгин убеждает, что из-за пробелов в законодательстве переименование населенного пункта автоматически не повлечет за собой переименование громады. А потому не будет никаких дополнительных расходов, в частности, на изменение документации.

Контекст

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований.

Постановление о переименовании Броваров в Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Комментируя решение горсовета, мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что есть три заключения научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Добавил, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.

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