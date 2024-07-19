Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

Жители Броваров против изменения названия своего города на Бровары. К тому же это может повлечь за собой дополнительные финансовые расходы. Такое мнение озвучил депутат Броварского городского совета, заместитель директора КП «Бровары-Благоустройство» Константин Липский в комментарии УНН.

Детали

Депутат пояснил, что голосовал за обращение к Верховной Раде с просьбой снять вопрос переименования Броваров в Бровары с рассмотрения, потому что жители города против этого, а также есть выводы трех научных институтов Национальной академии наук Украины о нецелесообразности переименования. Убежден, что нардепы должны это учесть.

Есть экспертные отчеты, есть много документов, подтверждающих, что название должно быть такое, какое есть в настоящее время. Я считаю, что это на сегодняшний день вообще не целесообразно этим заниматься сейчас. Народные депутаты должны прислушаться и учесть мнение общества. Более того - мы же не обращались за тем, чтобы переименовывать. Потому что, насколько я понимаю есть общины, которые обращались за переименованием, а мы наоборот против того - отметил Липский.

Добавил, что, по его мнению, если постановление о переименовании будет принято, то его воплощение в жизнь потребует дополнительных финансовых затрат.

Подсчеты вам не подскажу, не знаю. Но вы же понимаете, что это все средства. И, я думаю, не малые. Тратить их сегодня на это - точно не актуально. Сейчас в стране война и поэтому я думаю, что эти средства лучше использовать на поддержку ВСУ и т.д - подытожил депутат.

Дополнительно

Нардеп Виталий Безгин, который не поддерживает переименование города Бровары в Бровары, в то же время отмечает, что мнение общины в этом вопросе не является убедительным аргументом. Свою позицию он мотивирует тем, что жители городов, которые имеют откровенно советские или имперские названия, так же выступают против переименований.

Также Безгин отмечает, что из-за пробелов в законодательстве переименование населенного пункта автоматически не повлечет за собой переименование общины. А потому, не будет никаких дополнительных расходов, в частности, на изменение документации.

Контекст

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города «Бровары» и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города «Бровары» с учетом научных и исторических исследований.

Обращение уже направлено в Верховную Раду.

Постановление о переименовании Броваров в Бровары ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции «Голос» Романом Лозинским.

Комментируя решение горсовета, мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что есть три заключения научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название «Бровары» является историческим, и его надо сохранить.

Добавил, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.