Российский гигант Kaspersky Labs покидает США после того, как администрация Байдена запретила продажу и распространение программного обеспечения фирмы. Об этом пишет BBC News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Kaspersky принял решение уйти, "поскольку бизнес-возможности в стране больше нежизнеспособны".

Начиная с 20 июля 2024 года Kaspersky постепенно свернет свои операции в США и ликвидирует американские позиции - заявили в компании.

Ее веб-сайт в США уже прекратил продажу своих антивирусных средств и инструментов кибербезопасности с сообщением о том, что "покупка недоступна для клиентов из США".

Это произошло после того, как в прошлом месяце министр торговли США Джина Раймондо заявила, что влияние Москвы на компанию представляет значительный риск для инфраструктуры и услуг США.

Reuters: в США хотят запретить продажу программ Kaspersky из-за связей компании с рф

Тогда Kaspersky заявил, что намерен использовать "все доступные по закону варианты" для борьбы с запретом, и отрицал свое участие в любой деятельности, которая угрожает безопасности США.

Напомним

Министерство финансов США ввело санкции против 12 высокопоставленных чиновников российской компании-разработчика программного обеспечения "Лаборатория Касперского".