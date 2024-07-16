Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" покидает рынок США и сворачивает там свою деятельность после того, как администрация Байдена запретила продажу и распространение ее программного обеспечения из-за опасений относительно связей компании с Россией.
Российский гигант Kaspersky Labs покидает США после того, как администрация Байдена запретила продажу и распространение программного обеспечения фирмы. Об этом пишет BBC News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Kaspersky принял решение уйти, "поскольку бизнес-возможности в стране больше нежизнеспособны".
Начиная с 20 июля 2024 года Kaspersky постепенно свернет свои операции в США и ликвидирует американские позиции
Ее веб-сайт в США уже прекратил продажу своих антивирусных средств и инструментов кибербезопасности с сообщением о том, что "покупка недоступна для клиентов из США".
Это произошло после того, как в прошлом месяце министр торговли США Джина Раймондо заявила, что влияние Москвы на компанию представляет значительный риск для инфраструктуры и услуг США.
Reuters: в США хотят запретить продажу программ Kaspersky из-за связей компании с рф20 июня 2024, 14:15 • 16168 просмотров
Тогда Kaspersky заявил, что намерен использовать "все доступные по закону варианты" для борьбы с запретом, и отрицал свое участие в любой деятельности, которая угрожает безопасности США.
Напомним
Министерство финансов США ввело санкции против 12 высокопоставленных чиновников российской компании-разработчика программного обеспечения "Лаборатория Касперского".