Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска

Американская компания Google согласилась удалить или анонимизировать миллиарды записей данных с целью урегулирования судебного спора в США. Об этом передает УНН со ссылкой на The Hill и и Neue Zürcher Zeitung.

Детали

Google согласилась уничтожить "миллиарды записей данных", собранных во время сеансов частного просмотра, чтобы урегулировать коллективный иск, который обвинил технического гиганта в ненадлежащем отслеживании людей, которые думали, что просматривают Интернет частным образом.

Согласно поданному в понедельник заявлению в суд, стоимость предложения составляет пять миллиардов долларов США. Это стоимость данных, хранящихся в Google, которые компания должна будет удалить, а также данных, которые ей больше не будет разрешено собирать. Указанные 5 млрд являются также суммой убытков, которую группа пользователей отсудила у Google в 2020 году, после того, как обвинили компанию в незаконном отслеживании их поведения в интернете с помощью функции инкогнито.

Согласно утверждению группы пользователей, аналитика, файлы cookie и приложения Google позволяли отслеживать людей, которые устанавливали в браузере Google Chrome режим инкогнито.

В начале этой недели, Google приняла решение изменить сообщение, которое появляется в начале каждого сеанса "режима анонимного просмотра".

В рамках соглашения Google также должен позволить пользователям режима инкогнито блокировать сторонние файлы cookie в течение следующих пяти лет.

Компания объявила о мировом соглашении, которое не требует от компании никаких выплат. Однако за гражданами остается право подать иск о возмещении убытков в рамках мирового соглашения.

Мы рады урегулировать этот иск, который мы всегда считали безосновательным. Сначала истцы хотели получить 5 миллиардов долларов, а получили ноль - сказал представитель Google Хосе Кастаньеда.

Напомним,

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о необходимости структурных изменений в компании и более жесткого регулирования систем искусственного интеллекта после споров о предвзятых и абсурдных ответах чат-ботов Google.

В преддверии парламентских выборов в Европейском Союзе компания Google планирует запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в пяти странах ЕС.

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