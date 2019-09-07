Компания Boeing столкнулась с техническими проблемами при испытаниях нового лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X. Об этом со ссылкой на источники сообщило в субботу агентство France-Presse (AFP), информирует УНН.
По данным издания, испытания были прерваны после обнаружения неполадки. Отмечается, что на них также присутствовали инспекторы Федерального авиационного управления (ФАУ) США.
Представитель Boeing отказался отвечать на вопрос AFP о том, будут первые полеты воздушного судна, которые были запланированы на начало 2020 года, отложено из-за обнаружения неисправности.
“Инцидент изучается, команда работает над тем, чтобы диагностировать проблему”, — отметил он.
В чем именно заключается проблема, не сообщается.
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В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X к началу 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Сначала он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.
В марте телеканал CNN сообщил о первой презентации нового широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X — самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать крупнейшим в мире пассажирским воздушным судном с двумя двигателями.
Напомним, США запретили провозить в самолете некоторые модели MacBook Pro.