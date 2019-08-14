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США заборонили провозити в літаку деякі моделі MacBook Pro

США заборонили провозити в літаку деякі моделі MacBook Pro

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Федеральне авіаційне управління (FAA) США заборонило провозити в літаку деякі моделі ноутбуків MacBook Pro виробництва американської компанії Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

Йдеться про ноутбуки, продані в основному в період з вересня 2015 року по лютий 2017 року. У червні Apple оголосила про їх відкликання. Фахівці компанії встановили, що "у обмеженого числа 15-дюймових MacBook Pro раннього покоління батарея може перегріватися, що створює ризик з точки зору пожежної безпеки".

Як писало The Hill, в FAA заявили, що "інформовані про відкликання відповідно батарей, які використовуються в деяких MacBook Pro". Управління також повідомило про відкликання основних американських авіаперевізників і нагадало їм про необхідність дотримуватися правил безпеки від 2016 року, згідно з якими пристрої, що містять відкликані виробником батареї, не повинні перевозитися в літаках як в багажі, так і в ручній поклажі.

Видання зазначає, що раніше в цьому місяці Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) на тлі рішення Apple про відкликання MacBook Pro з несправними батареями також попередило регіональних перевізників про необхідність виконувати європейські інструкції з техніки безпеки, які вимагають відключати подібні пристрої під час польоту.

Нагадаємо, відновлення польотів Boeing 737 MAX перенесено на 2020 рік.

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