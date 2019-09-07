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Компанія Boeing зіткнулася з технічними проблемами при випробуваннях нового лайнера

Компанія Boeing зіткнулася з технічними проблемами при випробуваннях нового лайнера

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Американська авіабудівна корпорація Boeing зіткнулася з технічними проблемами під час випробувань нового лайнера Boeing-777X. Про це з посиланням на джерела повідомило в суботу агентство France-Presse (AFP), інформує УНН.

За даними видання, випробування були перервані після виявлення неполадки. Відзначається, що на них також були присутні інспектори Федерального авіаційного управління (ФАУ) США.

Представник Boeing відмовився відповідати на питання AFP про те, чи будуть перші польоти повітряного судна, які були заплановані на початок 2020 року, відкладено через виявлення несправності.

“Інцидент вивчається, команда працює над тим, щоб діагностувати проблему”, — зазначив він.

У чому саме полягає проблема, не повідомляється.

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У липні Boeing прийняла рішення перенести перший політ лайнера 777X на початок 2020 року в зв’язку з проблемами з розробкою двигуна. Спочатку він планувався на осінь 2019 року, а перші поставки замовникам очікувалися в 2020 році.

У березні телеканал CNN повідомив про першу презентації новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X — найдовшого пасажирського літака в світі. За інформацією телекомпанії, нова модель також має стати найбільшим у світі пасажирським повітряним судном з двома двигунами.

Нагадаємо, США заборонили провозити в літаку деякі моделі MacBook Pro.

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