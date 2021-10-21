Комиссар Совета Европы призвала страны солидарно принимать мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность из-за растущего количества случаев нарушений прав человека в отношении беженцев, и призвала страны государства-члены солидарно принимать мигрантов и не высылать их принудительно через границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
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“Наступило время, чтобы европейские правительства прекратили любые законодательные или политические инициативы, которые повлекли бы за собой попытку стандартизировать принудительное возвращение”, — заявила Миятович.
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Сообщается, что заявление было сделано в связи с тем, что в последние месяцы в некоторых государствах-членах Европейского Союза были зафиксированы случаи депортации мигрантов, в особенности в Литве, Хорватии и Греции. Кроме того, парламент Польши одобрил в середине октября поправку, легализирующую практику принудительного возвращения на границах.
“Нарушения прав человека в отношении лиц, ищущих убежища на государственных границах участились угрожающими темпами, особенно отказ в доступе к убежищу и возвращение без индивидуальных гарантий”, — заявила комиссар.
Миятович также напомнила государствам ЕС об их долге “солидарности в приеме беженцев”, подчеркнув, что отсутствие взаимной поддержки “создает мощный стимул для стран первого прибытия оттеснять мигрантов”.
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Ранее Миятович заявила, что все страны-члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища — даже если другое государство прямо побуждает мигрантов пересекать границу.
СМИ писали, что страны, входящие в Евросоюз, за время пандемии противозаконным способом воспрепятствовали проникновению в Европу по меньшей мере 40 тыс. беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек.