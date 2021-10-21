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Комиссар Совета Европы призвала страны солидарно принимать мигрантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность из-за растущего количества случаев нарушений прав человека в отношении беженцев, и призвала страны государства-члены солидарно принимать мигрантов и не высылать их принудительно через границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Комиссар Совета Европы призвала страны солидарно принимать мигрантов

Цитата

“Наступило время, чтобы европейские правительства прекратили любые законодательные или политические инициативы, которые повлекли бы за собой попытку стандартизировать принудительное возвращение”, — заявила Миятович.

Детали

Сообщается, что заявление было сделано в связи с тем, что в последние месяцы в некоторых государствах-членах Европейского Союза были зафиксированы случаи депортации мигрантов, в особенности в Литве, Хорватии и Греции. Кроме того, парламент Польши одобрил в середине октября поправку, легализирующую практику принудительного возвращения на границах.

“Нарушения прав человека в отношении лиц, ищущих убежища на государственных границах участились угрожающими темпами, особенно отказ в доступе к убежищу и возвращение без индивидуальных гарантий”, — заявила комиссар.

Миятович также напомнила государствам ЕС об их долге “солидарности в приеме беженцев”, подчеркнув, что отсутствие взаимной поддержки “создает мощный стимул для стран первого прибытия оттеснять мигрантов”.

Добавим

Ранее Миятович заявила, что все страны-члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища — даже если другое государство прямо побуждает мигрантов пересекать границу.

СМИ писали, что страны, входящие в Евросоюз, за время пандемии противозаконным способом воспрепятствовали проникновению в Европу по меньшей мере 40 тыс. беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек.

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